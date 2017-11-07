أعلن النائب ماجد المطيري عزمه التقدم في أقرب جلسة بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فقدان 68 مليار دولار من قيمة أصول الصندوق السيادي ما بين عامي 2016 و2017، على أن يشمل التحقيق مكتب لندن للاستثمار.

وقال المطيري في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: وفق متابعتنا لأصول للصندوق السيادي كانت الأصول بقيمة 592 مليار دولار في 2016 وانخفضت إلى 524 مليار دولار في 2017 أي بواقع 68 مليار دولار.

وتساءل: أين ذهبت هذه الأموال؟ محملا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار المسؤولية عن فقد هذه الأموال. وبين أن مكتب لندن للاستثمار شكلت بشأنه لجنة تحقيق في مجلس سابق ولم يعلن عن أي إجراءات حكومية لتفادي التجاوزات، مستغربا انخفاض أصول الصندوق السيادي إلى هذا الحد، وهو الذي يعد من أقدم الصناديق السيادية ويحقق دائما أرباحا طائلة.