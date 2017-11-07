طالب النائب خالد العتيبي بضرورة المجيء بتشكيل حكومي متزن يستبعد فيه أي عنصر تأزيمي، قائلا إنه من المستحيل التعاون مع وزراء أثبتت تجربتهم المهنية سوء إدارتهم، ومن المستحيل أيضا أن نهادن لخلق استقرار لم تسع إليه الحكومة.

وقال العتيبي: إننا ندرك حقيقة الوضع الإقليمي المتوتر والمعقد المحيط بنا، وندرك أكثر ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لصد جميع الأخطار الخارجية، مضيفا: يجب أن يكون هذا الهاجس موجودا أيضا لدى الحكومة وتكون حريصة أكثر من غيرها على خلق هذا الجو الهادئ والمستقر، وتكون أولى خطواتها الخروج بتشكيل حكومي متزن، مع تغيير النهج الحكومي السابـق الذي كان سببا رئيسا في التـــأزيم بالفترة السابقة.

واختتم العتيبي قائلا إن مجلس الأمة ليس وحده فقط المعني بالاستقرار والتعاون، الحكومة أيضا تقع عليها المسؤولية الكبرى في هذا الملف فهي معنية برسم خارطة طريق جديدة أركانها تشكيل وزاري متزن يراعي الكفاءة ويستبعد المؤزم، ونهج إصلاحي مسؤول مغاير للنهج السابق.