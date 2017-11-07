اكد نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري التزام نواب المجلس بالوفاء للقسم الدستوري الذي اقسموا عليه بالاخلاص للكويت ولسمو أمير البلاد والتعامل مع رسالة سموه الموجهة اليهم اليوم "كرجال دولة وتنفيذ ماجاء في نطقه السامي والتحلي بالحكمة".

واشاد الكندري في تصريح صحفي عقب اجتماع تشاوري للنواب نقل خلاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالة موجهة من سمو أمير البلاد للنواب بمضامين رسالة سموه مضيفا ان سموه "وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق باوضاع المنطقة".

ودعا الى التفاف الجميع خلف سمو امير البلاد "الحصن الحصين للوطن وتكريس الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية بما يجعلنا نواجه كل التحديات بقوة وحزم".

وقال الكندري ان "علينا الاستجابة لتوجيهات سمو الامير السامية خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية والجنوح نحو التهدئة لاسيما في العلاقة بين السلطتين" مضيفا ان الاوضاع الدقيقة "تفرض علينا ان نكون عونا لسمو الامير الذي تعتبر طاعته واجبا وطنيا ودستوريا".

وشدد على ضرورة ان يتم تعاطي النواب مع المرحلة الحالية بحذر ودقة بعيدا عن التصعيد مؤكدا ضرورة تغليب مصلحة الوطن وأمنه على كل المصالح الاخرى وان يتجه الجميع نحو الاستقرار السياسي.

وكان الغانم قد نقل خلال اللقاء النيابي التشاوري الذي حضره 42 نائبا رسالة موجهة من سمو أمير البلاد الى النواب تتعلق بالتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.