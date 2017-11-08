قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا برغبة جاء فيه: إن غلاء المعيشة سمة تتسم بها الحياة الاقتصادية الحالية في كل الدول، وبما أن الطلبة الكويتيين المبعوثين للدراسة في الخارج هم أكثر الفئات تأثرا بغلاء المعيشة بالنظر إلى التزاماتهم المالية الكثيرة، وحيث ان النظام الحالي الخاص بالخدمة المدنية لا يمنح الزوجة العاملة أي معاش عند حصولها على إجازة لمرافقة الزوج، الأمر الذي يثير صعوبات ويحرم هؤلاء من أي ميزة ويزيد من أعباء الطالب المالية.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «منح الزوجة الموظفة نصف الراتب عند مرافقة زوجها المبعوث للدراسة خارج البلاد».