وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن موعد تنفيذ مشروع الدائري الثامن.

وجاء في مقدمة السؤال:

محافظتا الأحمدي ومبارك الكبير تعانيان من ازدحام واختناقات مرورية شديدة بسبب أرتال شاحنات النقل العسكرية والمدنية المتجهة من الجنوب إلى شمال الكويت مستخدمة الدائري السابع وعليه ارتأت وزارة الأشغال والجهات المعنية منذ سنوات ضرورة إيجاد طريق دائري ثامن يكون بعيدا عن المناطق السكنية في المحافظتين مع استحداث شبكة الطرق في هذا المربع بهدف ربط المدن الجديدة وعلى رأسها مدينة صباح الأحمد بطرق آمنة تواكب النمو السكاني وتحد من الحوادث المرورية التي أصبحت سمة الطرق المستخدمة حاليا، وبالفعل وافق مجلس الأمة بقانون في فصله التشريعي الثالث عشر على الخطة الإنمائية وخطة وزارة الأشغال التي تضمنت وقتها إنشاء طريق دائري ثامن بطول 60 كم لربط طريق الفحيحيل بالطريق الإقليمي الجنوبي بعد أن عهدت وزارة الأشغال إلى بعض المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة الطريق المقترح وإبداء الرأي.

وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1 - متى تبدأ الوزارة في تنفيذ مشروع الدائري الثامن الذي وافق عليه مجلس الأمة (مجلس ٢٠٠٩) بقانون عندما ورد بالخطة الإنمائية للدولة المقدمة من الحكومة في الفصل التشريعي الثالث عشر؟

2- ذكرت وزارة الأشغال في وقت سابق من خلال تصريحات صحافية عن وجود معوقات لإنشاء الدائري الثامن، ما تلك المعوقات؟ وكيف سيتم التغلب عليها؟ وهل شكلت لجان بين الجهات الحكومية بهدف دراسة معوقات إنشاء الدائري الثامن أو طرق بديلة له؟ إن كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بتوصيات هذه اللجان وما وصلت إليه الوزارة وخطة الوزارة حيال ذلك بشكل عام.

3- ما خطة الوزارة تجاه تصميم طرق مستحدثة لخدمة المدن الجديدة وبخاصة مدينتا صباح الأحمد والخيران؟ وهل هناك نية لإنشاء طريق يربط مدينة صباح الأحمد بالدائري السابع، وكذلك خطة الوزارة حيال صيانة طرق المنطقة الواقعة بين ميناء الشعيبة الإقليمية باتجاه الشمال وحدود العبدلي والسالمي مرورا بطريق الوفرة والمزارع ومدينة صباح الأحمد.