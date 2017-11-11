رشيد الفعم

يجري نواب كتلة الـ 14 مشاورات فيما بينهم لعقد اجتماع يتم من خلاله صوغ مبادرة نيابية تتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية.



مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن النواب يسعون بشكل حثيث إلى عقد اجتماع الأسبوع الجاري لصوغ مبادرتهم والإعلان عنها خصوصا في ظل الأوضاع الاقليمية الراهنة، مشددا على ان الجنوح للتهدئة هو النهج النيابي الذي سيكون خلال المرحلة المقبلة.



وتماشيا مع الوضع الحالي، كشف مصدر نيابي لـ«الأنباء» عن مشاورات نيابية لتقديم طلب فور الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لتحديد جلسة خاصة لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة التطورات الاقليمية والتعرف على جاهزية الدولة.



وبين المصدر أن المشاورات النيابية لا تزال في بدايتها في انتظار تشكيل الحكومة ليقدم الطلب الى مكتب المجلس للنظر فيه.



وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن الحكومة على جاهزية تامة وأن حجم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والتموينية كبير جدا، وقد يكفي لأكثر من ستة أشهر، مؤكدا جاهزية الجيش والقوات الأمنية والحرس الوطني وكل قطاعات الدولة لأي طارئ، موضحا أن كل ذلك إجراءات احترازية دائمة.