وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري جاء فيه:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل يرقى ما تقوم به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من تشجير البلاد الى مستوى الطموح؟ وهل تتناسب (عملية التخضير) مع ما يصرف من ميزانية على هذا الباب؟

2 - هل توجد خطة مكتوبة لدى الهيئة لتشجير البلاد؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة منها، واذا كانت الإجابة بالنفي ما مبررات ذلك؟

3 - كم تقدر الميزانية التي تصرف على تشجير البلاد وتخضيرها منذ عام 2010 حتى تاريخ الرد على هذا السؤال؟ وما الانعكاسات الإيجابية التي عادت على البلاد؟ مع تزويدي بجدول مفصل عن كل عام على حدة.

4 - هل توجد خطة مستقبلية لدى الهيئة لتطوير وتزويد المساحات الخضراء والتشجير في البلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة منها، واذا كانت الاجابة بالنفي ما مبررات ذلك؟

5 - لماذا لم يُشجّر طريق السالمي وطريق النويصيب وطريق العبدلي وطريق الصبية وجميع الطرق السريعة بالشكل المناسب؟

6 - ما الجهة المسؤولة عن مراقبة أعمال الهيئة الخاصة بتشجير البلاد؟

7 - هل توجد عملية ري عن طريق (تناكر المياه)؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الأسباب، وهل توجد خطة وموعد نهائي لجعل عملية الري في جميع مناطق الكويت عن طريق شبكات الري وبالطرق الحديثة؟