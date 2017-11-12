تمنح الأولوية للبدون في الحصول على البسطات





تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته: ان الأمن الاجتماعي ركيزة اساسية للاستقرار الأمر الذي يستوجب التوسيع على الفئات المستضعفة في المجتمع حتى لا تتحول إلى قنابل موقوتة، ومن بين هذه الفئات الإخوة البدون الذين تعيش شريحة منهم على بيع بعض الخضراوات والفاكهة على جوانب الطرق وفي بعض الساحات الترابية.

وإذا كان لا بد من تطبيق القانون فإنه علينا أن نراعي روح القانون أولا وأن نقنن عمل هؤلاء الباعة الجائلين بشكل حضاري بدلا من مطاردتهم وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، وذلك انطلاقا من ثوابتنا الإسلامية التي تحض على عدم قطع الأرزاق والإحسان إلى المحتاجين، فما بالنا إذا كان هؤلاء المحتاجون هم اخواننا البدون، وكذلك انطلاقا من القيم الإنسانية والحقوقية التي تكفل للإنسان العمل الكريم، ناهينا عن العواقب السلبية على المستوى الاجتماعي والأمني في حال حرمان هذه الفئات من الحصول على مورد مالي حلال يقيهم شر السؤال ويمنعهم من السقوط ضحايا الانحراف والجريمة.

يضاف إلى ما سبق أن كل دول العالم تنظم عمل الباعة الجائلين وفق أسس حضارية تحفظ الأمن والنظام وتحفظ أيضا كرامة هؤلاء الباعة الجائلين وهي أمور غير مكلفة مادية ومن الأولى بالكويت أن تهتم بمثل هذه المشروعات الإنسانية.

وسيؤدي تقنين عمل الباعة الجائلين إلى خلق منافذ جديدة ومن ثم زيادة المعروض من هذه السلع بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، كما أنها ستؤدي إلى سهولة غلق الشبرات العشوائية التي تنتشر في بعض المناطق.

وطالب د.الحويلة في اقتراحه بالآتي:

1 ـ السماح بعمل الباعة الجائلين عبر إقامة بسطات صغيرة مظللة بمظلات تناسبها في الساحات الترابية وأطراف المواقف بما لا يشكل خللا مروريا أو ازعاجا للسكان.

2 ـ توزيع هذه البسطات على الباعة الجائلين الراغبــين في تقنين أوضاعهم على أن تكون الأولوية للإخوة البدون نظرا لكونهم الأكثر احتياجا لها.

3 ـ يمنح ترخيص من قبل بلدية الكويت للبائع الجائل يجدد سنويا شرط الالتزام بالشروط الصحية والبيئية وعدم ممارسة أي غش تجاري.

4 ـ تخضع تلك البسطات لرقابة الجهات المختصة بالغذاء مثل الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت.

5 ـ ويجوز السماح لمؤسسات العمل الخيري والإنساني المساهمة عبر الجهات الحكومية المسؤولة «بلدية الكويت» في إنشاء هذه البسطات تسهيلا وتخفيفا على هذه الفئات المحتاجة والفقيرة.

6 ـ تحصيل رسوم رمزية سنوية تستخدم في صيانة البسطات ورعايتها.