سلطان العبدان

أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تنسيق يجرى بين النواب للاتفاق على نقاط محددة سيتم طرحها على سمو رئيس الوزراء خلال اللقاء المرتقب بين الجانبين.

وتوقع الدمخي خلال حديثه لـ «الأنباء» ان يلتقي النواب رئيس الحكومة الاسبوع الجاري.

وأضاف: ان النواب سيعدون ورقة عمل تتضمن 8 بنود ستسلم لسمو الشيخ جابر المبارك، يتعلق الأول منها بضرورة تشكيل حكومة بتأنّ تعتمد على الأمانة الوطنية، بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب مع استبعاد عناصر التأزيم.

وزاد: أما البند الثاني فأن تبقى الحكومة على الحياد في التعامل مع الأعضاء، موضحا ان البند الثالث سيركز على تمرير القوانين والملفات المتفق عليها بين الحكومة والمجلس.

وقال الدمخي: أما البند الرابع فسيكون عن ضرورة الالتزام بإنهاء الملفات العالقة.

وأضاف: وبالنسبة للبند الخامس فهو الالتزام الأدبي بإيقاف التراشق والاتهامات بين أعضاء السلطتين، موضحا ان البند السادس يتعلق بالاتفاق على تخصيص جلسة علنية دورية تكون يوم الخميس للاستماع إلى الوزراء.

وقال ايضا ان البند السابع هو الاتفاق على تأجيل تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة الجديدة على الأقل حتى دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان البند الثامن يتعلق بتحديد لقاءات دورية وقد تكون شهرية مع القيادة السياسية للاستماع الى التوجيهات والإرشادات.