بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماش عبر فيهما عن خالص تهنئته بتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لكأس العالم (روسيا ٢٠١٨).

وأعرب الغانم في برقيتيه عن الثقة في مقدرة الكرة المغربية على النجاح والتألق في المونديال وتقديم صورة مشرفة لكرة القدم العربية.



كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، عبر فيها عن خالص تهنئته بمناسبة تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لكأس العالم (روسيا ٢٠١٨).



وأعرب الغانم في برقيته عن الثقة في مقدرة الكرة التونسية على النجاح والتألق في المونديال وتقديم صورة مشرفة لكرة القدم العربية.