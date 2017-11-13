عاشور: اللجنة أنهت أعمالها وستعد تقريرها وتحيله إلى المجلس





أكد مقرر لجنة التحقيق في استقالة رئيس مجلس ادارة شـركـة الخـطـوط الجوية الكويتية النائب عسكر العنزي ان اللجنة استكملت أعمالها وحددت محاور التحقيق، وتضمنت المحور الأول المتعلق بالوزير المختص بقبول كتاب الاستقالة، والمحور الثاني المتعلق بالوقوف على الأسباب الواردة بالاستقالة، ويشمل عدة نقاط منها سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي وعدم سداد ما تبقى من رأسمال الشركة البالغ 600 مليون دينار وعدم تحمل الحكومة خسائر الشركة وفقا للقانون وعرقلة العديد من المشروعات والاجراءات التي تعين الشركة على تحقيق الربحية.



وذكر عسكر ان اللجنة انتهت في توصياتها الى ان كثرة صدور المراسيم الخاصة بإسناد الاشراف على تعيين الخطوط الجوية الكويتية أدى الى تأثير سلبي على عمل الشركة وصدور القرارات ممن لا اختصاص له ويستوجب توحيد وثبات الهيئة المشرفة على الشركة والإسراع في إقرار الاقتراحات بقوانين التي تعمل على تعديل فانون الكويتية رقم 6/2008 وذلك للإسهام في علاج السلبيات التي تعيق عمل الشركة.

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب صالح عاشور ان اللجنة انتهت إلى أن قرار الإقالة باطل لعدم صدوره من الوزير المختص وهو وزير الداخلية بصفته.



وذكر عاشور أن اللجنة أنهت أعمالها وستعد تقريرها متضمنا توصيات عدة ستحال إلى مجلس الأمة للتصويت عليه واتخاذ القرار المناسب.



وأوضح أن من التوصيات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع اعتبار قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح إقالة مجلس الإدارة برئاسة رشا الرومي باطلا باعتبارها ليست الوزيرة المختصة.