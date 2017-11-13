أبلغت وزارة الصحة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية خلال اجتماع عقد امس موافقتها المبدئية على إضافة ربات البيوت الى التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية».



وقال عضو اللجنة النائب خالد العتيبي ان وزارة الصحة اكدت على ضرورة توفير قاعدة بيانات عن اعداد رباب البيوت بشكل دقيق، حتى تتمكن من تحديد كلفة القانون، قبل اقراره، وتم الاتفاق على استكمال النقاش بعد توفير الاعداد والمعلومات الخاصة بها الاجتماع المقبل.

واشار العتيبي الى ان اللجنة توقفت كثيرا عند مناقشة مشروع مزاولة المهن الطبية حول المسؤولية فيما يتعلق بالاخطاء الطبية، وقررت دعوة الجمعية الطبية الاحد المقبل لاستكمال النقاش.

وفي بند ما يستجد من اعمال اشار العتيبي الى انه اخذ موافقة اللجنة على ادراج عدة قضايا أثيرت في الفترة الأخيرة على جدول اعمال اللجنة لتبدأ في مناقشتها اعتبارا من الاحد المقبل.

وقال العتيبي ان القضايا التي تم ادراجها هي: «قضية صرف وزارة الصحة دواء غير مطابق للمواصفات، ونقص الأدوية الذي تعاني منه بعض المستشفيات، ورفض بعض أفراد الهيئة التمريضية في المستشفيات والمراكز العلاجية بوزارة الصحة استخدام أمبولات فيتامين (د) لاحتوائها على ترسبات وشوائب».

وكشف العتيبي ان وزارة الصحة ابلغت اللجنة بعد ان تم ادراج هذه القضايا على جدول اعمالها بان مراقب الادوية سيحضر اجتماع الاحد المقبل للرد على استفسارات اللجنة.‏‫