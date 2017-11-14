عقد مباحثات رسمية مع رئيس المجلس التشريعي في بروناي

بدر السهيل

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع يرافقه عدد من الأطفال الفلسطينيين كممثلين عن الاطفال والفتيان الفلسطينيين الـمعـتـقـلين في السجون الاسرائيلية.

وخاطب الغانم خلال اللقاء الاطفال الفلسطينيين وهم احمد عوض ونوران البلبول وجبر البدوي ومحمد سرحان قائلا «انتم بصمودكم وقوتكم وصلابتكم وبرغم صغر سنكم شهود على قوة الشعب الفلسطيني البطل وعلى جبن الاحتلال».

واضاف «ثقوا تماما ابنائي وبناتي بان لكم في كل الوطن العربي ملايين تشعر بكم وتفاخر بصمودكم وترفع رأسها بالمثال والنموذج اللذين تجسدونهما بصبركم على المعاناة والقمع والانتهاكات اليومية».

وأكد خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب «ان بقاء الاحتلال وبقاء آلاف الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية هو دليل يومي قاطع ومستمر على الانتهاك الاسرائيلي لكل المواثيق والعهود الدولية ولكل منظومة القيم الاخلاقية التي يتفق عليها بنو البشر بغض النظر عن عرقهم ودينهم وجنسهم».

وحضر اللقاء النواب سعد الخنفور واسامة الشاهين وسعود الشويعر ومبارك الحريص.

يذكر ان زيارة الاطفال الفلسطينيين للبلاد تأتي لحضور المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني الذي انطلقت اعماله امس تحت رعاية وحضور صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جانب آخر، عقد الرئيس الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس المجلس التشريعي في سلطنة بروناي دار السلام عبدالرحمن بن طيب والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين والسبل التي من شأنها تعزيز وتطوير التعاون بين الكويت وبروناي في مختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني.

كما تطرق الجانبان إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة وآلية توحيد المواقف وتكاتف الجهود تجاهها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب ماجد المطيري والنائبان أسامة الشاهين وسعود الشويعر وسفيرنا لدى بروناي د.فهد الظفيري وسفير بروناي لدى الكويت بنجيران مصطفى علي الدين.

وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى صباح الأحمد للأعضاء حضرها عدد من النواب.

يذكر أن رئيس المجلس التشريعي في بروناي وصل والوفد المرافق له إلى البلاد يوم الأحد الماضي في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام.

كما استقبل رئيس مجلس الأمة سفيرنا لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي.