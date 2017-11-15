وجه النائب عبدالله فهاد سؤالين برلمانيين إلى كل من وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن خطة معالجة وتعويض التأخير في مشروع الخطوط الهوائية في محطة الصبية ومحطة تحويل الزور وإلى وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس عن تطبيق غرامات التأخير على عدم الإنجاز في الكليات بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

وطلب النائب في سؤاله الأول إلى وزير النفط تزويده بالآتي:

هل تم إلزام المقاول بعدد العمالة المخطط لها والفعلي للوحدات التوربينية الغازية لمحطة الصبية؟ إن كانت الإجابة لا فيرجى ذكر الأسباب وتزويدي بالمستندات.

هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلكم ووضع خطة معالجة لتعويض التأخير الحاصل في مشروع الخطوط الهوائية في محطة الصبية ومحطة تحويل الزور؟

وهل تم إلزام المقاول بتوفير عدد العمالة المخطط لها والفعلي؟ إن كانت الإجابة لا فيرجى ذكر الأسباب.

كما طلب في سؤاله الثاني إلى وزير التربية وزير التعليم العلي إفادته بما يأتي:

هل تم تطبيق غرامات التأخير على عدم الإنجاز في الكليات بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية؟ إن كانت الإجابة لا فيرجى ذكر الأسباب.

وهل تم إلزام المقاول بعدد العمالة والفنيين المنصوص عليها بالعقد لعدم حصول أي تأخير؟ إن كانت الإجابة لا فيرجى ذكر الأسباب وتزويدي بالمراسلات بين الجهات المعنية.

وهل تم وضع طرق بديلة لتجنب أي عوائق أو تأخير للمشروع؟

وهل عدد مواقف المشروع كافية لعدد مقاعد الطلبة؟ يرجى تزويدي بعدد مواقف الطلبة مع عدد المقاعد.