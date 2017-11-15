ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان بدر السهيل

أنهى عدد من النواب مسودة اقتراح بقانون بخفض قيمة القسط الإسكاني بنسبة 50%، معللين ذلك بسبب الظروف التي تحيط بالمواطنين خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأمس، أكد النائب د.وليد الطبطبائي دعمه تأجيل الاستجوابات في الفترة الحالية مراعاة لظروف المنطقة التي تتطلب التهدئة والوقوف خلف قيادتنا في ظل الظروف الصعبة، مطالبا بتشكيل حكومة تكنوقراط تراعي المصلحة العامة للبلاد.

وعن طلب مقابلة سمو الأمير قال الطبطبائي: «إنها للتأكيد على وقوفنا لجانبه، ونقول له سمعا وطاعة ونشد على يده، وهو قائد كبير له احترامه في المنطقة، ومقابلته لنا شيء كبير بالنسبة لنا، ونقول لسموه: نحن حزامك ولك السمع والطاعة».

من جانبه، أكد النائب محمد المطير ان الشعب الكويتي يثبت وبكل أطيافه ومكوناته يوما بعد يوم أنه يقف صفا واحدا خلف صاحب السمو الأمير في كل ما من شأنه الحفاظ على الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية في مجابهة المتغيرات من حولنا، مضيفا انه ولأجل ذلك لا يتأخر الشعب الكويتي لحظة بالوقوف خلف الأمير في مثل هذه الظروف.

وأمس، حددت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها عددا من أولوياتها لدور الانعقاد الثاني، وأكد رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن اللجنة استعرضت من حيث المبدأ أولوياتها للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المخدرات، وقال ان من أولويات اللجنة ايضا الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، موضحا ان مضاعفة العدد في الاقتراح الحالي الهدف منه تعويض الأعداد التي تأخر تجنيسها في السنوات السابقة، وبين انه أبلغ سمو رئيس الوزراء في وقت سابق برغبة النواب في مضاعفة العدد الذي يجوز منحه الجنسية، وأن المبارك أبدى موافقته على هذه الزيادة.