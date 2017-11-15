

استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه اليوم وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الاطلسي (ناتو) بمناسبة زيارته للبلاد.

وذكرت شبكة "الدستور" الاخبارية في بيان صحفي انه جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز التواصل البرلماني بين الشعوب لخدمة القضايا الانسانية والمساهمة في حفظ امن واستقرار دول المنطقة والعالم.

وأضافت ان اللقاء تطرق الى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء امين سر مجلس الامة النائب الدكتور عودة الرويعي والنائبان خلف العنزي والدكتور خليل ابل.