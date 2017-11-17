أكد النائب د.محمد الحويلة على ضرورة ان يتناسب التشكيل الحكومي الجديد مع الظروف والمعطيات التي تفرضها طبيعة المرحلة الحالية داخليا وإقليميا.

وقال د.الحويلة: إننا في حاجة لتقييم العمل الحكومي ومن ثم تقويم ما يجب تقويمه، كما يجب التوسع في توزير الكفاءات الشابة المشهود لها بالإنجاز وطرح الأفكار والرؤى المبتكرة التي تضيف إلى العمل الحكومي ولا تكون عبئا ثقيلا عليه.

وشدد على ضرورة أن يتمتع الوزراء الجدد بالقدرات الفنية والسياسية التي تمكنهم من تنفيذ الخطط التنموية وتحريك المشروعات المتعثرة وسرعة إنجازها فلم يعد هناك مزيد من الوقت لتضييعه في متاهات التأخير والتعطيل.

وأضاف ان المرحلة الحالية بحاجة إلى مد يد التعاون المتبادل بين السلطتين أكثر من أي وقت مضى، وأن نستلهم في ذلك الرسالة الأميرية السامية التي وجهها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي على ضوئها يجب ان يسير العمل خلال المرحلة الحالية.