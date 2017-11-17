نتمنى أن يركّز رئيس الحكومة على الخروج بأفضل تشكيل بغضّ النظر عن الفترة الزمنية

ضرورة أن يكون هناك حد للفترة الزمنية يوازي المواءمة السياسية للموضوع فلا نريد أن يتأخر التشكيل لفترة طويلة ولكن يجب أن يكون لحسن الاختيار أولوية على الاستعجال

أؤكد وأثني وأدعم وأساند كل ما ورد برسالة صاحب السمو للنواب فهناك مهم وهناك أهم

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل توقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان يشهد الأسبوعان المقبلان تحركات كثيرة على صعيد التشكيل الحكومي «الذي نرى أن الأهم فيه هو حسن الاختيار».



وبين الغانم، في تصريح للصحافيين، أن أغلب الخبراء الدستوريين صرحوا بأنه لا توجد مدة محددة لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن مدة الأسبوعين لا تطبق إلا في بداية الفصل التشريعي، مشددا على أن الأهم هو حسن اختيار الوزراء وان تكون الحكومة بمواصفات تحقق الحد الأدنى من طموح النواب وطموح الشعب الكويتي.

وأوضح الغانم، أن القول بأن المدة المحددة لتشكيل الحكومة هي اسبوعان ليس له اساس من الصحة دستوريا ولا علاقة لهذا القول بالدستور ولا بالسوابق او اي أمر آخر، مضيفا نحن نقرأ الدستور بوضوح ونستشير من هم أهل لذلك وحكم المحكمة الدستورية الأخير أثبت ذلك.

وأوضح الغانم أن أغلب الخبراء الدستوريين صرحوا بأنه لا توجد مدة محددة لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن مدة الأسبوعين لا تطبق الا في بداية الفصل التشريعي، وكل السوابق الماضية لتشكيل الحكومات امتدت لأكثر من اسبوعين.

واكد أن الأهم بالنسبة له ولأغلب النواب هو حسن الاختيار، وهذه الرسالة التي يوصلها النواب دائما ألا نأتي باستعجال ثم نقع في نفس الأخطاء السابقة، مشددا على أن الأهم هو حسن اختيار الوزراء وان تكون الحكومة بمواصفات تحقق الحد الأدنى من طموح النواب وطموح الشعب الكويتي.

وتوقع ان يشهد الأسبوعان المقبلان تحركات كثيرة على صعيد التشكيل الحكومي، بعدما شهدته الأيام الماضية من انشغالات نتيجة الزيارة التي قام بها الرئيسان الفلسطيني والتركي للبلاد ووزير الخارجية المصري وأمين جامعة الدول العربية والعديد من الالتزامات البروتوكولية الرسمية التي قد تكون ايضا سببا في بطء الحركة فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي الجديد.

وتمنى الغانم ان يركز سمو رئيس مجلس الوزراء الذي حظي بثقة صاحب السمو على المعايير اللازمة الكفيلة بالخروج بأفضل تشكيل ممكن بغض النظر عن الفترة الزمنية وبما يحقق مصلحة البلد والشعب والسلطتين.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك حد للفترة الزمنية يوازي المواءمة السياسية للموضوع، فلا نريد ان يتأخر التشكيل لفترة طويلة، ولكن يجب أن يكون لحسن الاختيار أولوية على الاستعجال.

وأوضح أن من حق كل نائب ان يبدي رأيه بحرية فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي، ولكن القرار بيد سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يرفع هذا التشكيل الى صاحب السمو.

وردا على سؤال، قال الغانم: سيكون هناك لقاء للنواب مع سمو الأمير ولكنه لن يكون الأسبوع المقبل، وسيقدر صاحب السمو موعده بناء على التزامات سموه، ومتى ما بُلغت بذلك فسأبلغ اخواني النواب.

وفيما يتعلق بمقابلة رئيس الحكومة، ذكر الغانم أن مقابلة سمو الرئيس مع النواب موجودة ولكن لم يتحدد الموعد بعد، مشيرا الى انه في الاسبوع المقبل ستكون هناك مهمة رسمية للكثير من النواب فيما يتعلق بالبرلمانات الآسيوية، وقد يستغرق المؤتمر عددا كبيرا من أيام الأسبوع المقبل، وتوقع الغانم أن يشهد الأسبوع الذي يليه العديد من اللقاءات المهمة.

وبسؤاله عن الدعوة التي يوجهها للنواب في ظل هذه الظروف، قال الغانم: الدعوة هي اني اؤكد وأثني وادعم واساند كل ما ورد برسالة صاحب السمو للنواب، فهناك مهم وهناك أهم، مشددا على أن الأحداث والتحديات الخارجية التي نواجهها في هذا الوقت تعلو ولها أولوية فوق اي امر آخر.

وأضاف: أدعو الجميع الى التكاتف والتماسك وتحصين الجبهة الداخلية والتعامل بعقلانية مع المشهد السياسي حتى نكون سندا وعونا لصاحب السمو ولا نكون عبئا على الشعب الكويتي.

وفي السياق ذاته، طالب النائب رياض العدساني بضرورة تشكيل حكومة صلبة قادرة على التعاطي مع مطالب الشعب الكويتي والأوضاع الإقليمية وتلافي المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة في أغلب الجهات الحكومية.

.. ويستقبل قنصلنا العام لدى إسطنبول

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مكتبه أمس، قنصلنا العام لدى إسطنبول محمد فهد المحمد.