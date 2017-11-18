طالب النائب فيصل الكندري البلدية بتسليم ونقل مختبرات فحص الاغذية الى هيئة الغذاء لممارستها لدورها الهام في فحص الاغذية المستوردة حسب الإجراءات والمعايير العالمية المعتمدة لارتباطها بصحة المواطن والمقيم.

واضاف: كما يجب اعتماد الفحص المخبري للافراج عن المواد الغذائية والسماح بدخولها الى السوق المحلي عوضا عن الفحص الظاهري غير الدقيق موضحا انه يجب على الأجهزة المختصة في الدولة تفعيل كافة الإجراءات الخاصة بنقل تبعية المختبرات الى هيئة الغذاء والعمل بصورة سريعة في إجراءات فحص الاغذية مخبريا.

وقال الكندري ان بعض التجار لا تهمهم صحة الناس بقدر الكسب وبالتالي المواطن والمقيم ضحية هذه المواد التي قد تكون مسمومة اثر ادخالها البلاد وعدم فحصها نظرا لضعف عملية الفحص واننا نرفض وبشدة الفحص الظاهري لأنه لا يمت بصلة لأي اجراء آمن وصحي فصحة المواطن فوق كل اعتبار وهو يكشف عن تخلف اجهزتنا الرقابية التي يجب ان تكون اكثر فاعلية وتطورا وطالب وزارة المالية بدعم الهيئة من حيث توفير الميزانيات اللازمة لتوفير المعدات الفنية المتطورة للمختبرات وايضا توفير مختبرات فحص متنقلة.