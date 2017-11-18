استضافت مدرسة سالم الحسينان المتوسطة بنين لجنة من العلاقات العامة من مجلس الأمة يوم الخميس الماضي، حيث شاركت اللجنة في ندوة تحت عنوان «يوم الدستور» بهدف تعريف الطلاب على مراحل كتابة الدستور وإصداره، وأهدافه ومعنى الديموقراطية وتعميق مبدأ المشاركة لديهم.

وكانت المشاركة الطلابية لافتة بحضور مدير المدرسة فرج المطوطح والمديران المساعدان عبدالعزيز العنزي وعبد اللطيف الصالح وتنسيق معلم التربية البدنية حمد بو غيث واشراف مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدرسة.

واستطاعت لجنة العلاقات العامة التابعة لمجلس الأمة غرس روح المناقشة البناءة لدى الطلاب عن طريق الحوار الهادئ بهدف الوصول للحلول الناجحة، وقاموا في نهاية الندوة بتوزيع الجوائز على الطلاب المشاركين.