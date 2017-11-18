قدّم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة في شأن زيادة الاهتمام بطريق السالمي وصيانته وتطويره لحماية مرتادي الطريق من الحوادث المرورية.

وجاء في الاقتراح ما يأتي:

يعد طريق السالمي من الطرق الحيوية، حيث يرتاده الآلاف من المارة يوميا ونظرا لأن هذا الطريق مهمل وتكثر فيه رمال السافي إضافة لقلة أعمدة الإنارة وعدم صيانتها ووجود الرعي الجائر والإهمال المتمثل في ترك الجمال على كتفي هذا الطريق من دون رادع أمني ما ترتب عليه الكثير من الحوادث المرورية التي أودت بحياة مرتاديه.

وطالب المطيري في اقتراحه بالآتي: وضع الإنارة اللازمة للطريق وعمل الصيانة الدورية لها.

وضع حاجز أسمنتي بين الطريق القادم والمؤدي للمنفذ.

إنشاء محطات وقود ومراكز إسعاف وإطفاء لخدمة مرتادي الطريق.