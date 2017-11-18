وجه النائب حمدان العازمي سؤالا الى وزير الصحة د.جمال الحربي حول البرنامج الوطني للمسح الصحي للاكتشاف المبكر لسرطان القولون.

وقال العازمي في مقدمة السؤال: اعتمد وكيل وزارة الصحة السابق د.خالد السهلاوي قرارا بإنشاء برنامج وطني للمسح الصحي للاكتشاف المبكر لسرطان القولون يتبع مكتب وكيل الوزارة مباشرة.

وطالب العازمي بتزويده بالآتي:

ما الأسباب التي دعت الى إنشاء البرنامج؟ وهل تحقق الغرض من إنشائه؟

إحصائية توضح جهود البرنامج في الاكتشاف المبكر لسرطان القولون.

عدد اجتماعات اللجنة المسؤولة عن البرنامج ومحاضر هذه الاجتماعات.

كم عدد حالات الإصابة بسرطان القولون قبل وبعد إنشاء البرنامج؟

مؤهلات ووظيفة كل من رئيس وأعضاء البرنامج والتدرج الوظيفي وسنوات الخبرة لكل منهم.

ميزانية البرنامج

ما المزايا المالية التي يحصل عليها كل من رئيس وأعضاء البرنامج؟

هل قام البرنامج بحملات توعوية لدعم الغرض الذي أنشئ من أجله؟، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد هذه الحملات التوعوية واسم الشركات المنفذة لها، وصورة من العقد المبرم بينها وبين الوزارة.