تقدم النائب د.خليل عبدالله باقتراح برغبة بإقامة قنصلية عامة في مدينة النجف العراقية من أجل رعاية مصالح المواطنين الكويتيين الموجودين للتجارة أو الزيارة.

وجاء في الاقتراح ما يأتي:

دأبت الكويت على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل رعاية مصالح مواطنيها أينما كانوا في أصقاع الأرض ومتابعة شؤونهم وحمايتهم والتواصل معهم وإنجاز معاملاتهم من خلال فتح سفارات وقنصليات كويتية في جميع دول العالم، ونظرا لبعد المسافات عن مقر بعض البعثات الديبلوماسية للسفارة الكويتية في بعض الدول الأجنبية، فقد أقامت الكويت ملاحق قنصلية تابعة لسفاراتها بالخارج لتلبية احتياجات المواطنين الكويتيين القاطنين أو الزائرين لها والتي بالعادة تكون بعيدة عن مقر السفارة في مقاطعة أو محافظة أو ولاية أخرى للدولة الأجنبية.

وقد ازدادت الحاجة الملحة في الآونة الأخيرة لإقامة مقر قنصلي تابع لسفارة الكويت في العراق أسوة بالقنصلية التي مقرها محافظة البصرة، وذلك تسهيلا لإجراء وإنجاز معاملات واحتياجات المواطنين الكويتيين الموجودين بشكل متواصل ودائم سواء للتجارة أو الزيارة، وهذا ما قامت به في الآونة الأخيرة المملكة العربية السعودية عبر طلب فتح قنصلية عامة في مدينة النجف. ونص الاقتراح على الآتي: تكليف الحكومة الكويتية وزارة خارجيتها بعقد اتفاق مع الجمهورية العراقية لإقامة مقر قنصلية عامة بمدينة النجف بجمهورية العراق تابع لسفارتنا ببغداد، وذلك لأجل رعاية وحماية مصالح المواطنين الكويتيين الموجودين للتجارة أو الزيارة في المناطق القريبة أو التابعة لمدينة النجف وكربلاء، وتتولى القنصلية من خلالها مسؤولياتها في رعاية وتذليل العقبات كل أمام المواطنين الكويتيين والتواصل معهم ورعاية مصالحهم ومساعدتهم.