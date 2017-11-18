وجه النائب عبدالله فهاد سؤالين برلمانيين إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، الأول عن سبب تأخير مشروع ميناء مبارك الكبير البحري والثاني عن التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية بتنفيذ «جسر جابر» لتجنب ظهور معوقات قد تؤثر سلبا على إنجاز المشروع.

وطالب النائب في سؤاله الأول بتزويده بالآتي:

- هل تم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالعقد في مشروع ميناء مبارك الكبير البحري؟ إن كانت الإجابة لا، يرجى ذكر الأسباب.

- هل يوجد تأخير في تسليم المشروع بسبب عدم وجود العمالة الكافية وتنظيم العمل داخل المشروع؟ إن كانت الإجابة نعم، يرجى الإفادة عن الأسباب، وما الإجراءات التي اتخذت الوزارة بخصوص التأخير؟ وطالب في سؤاله الثاني بإفادته بما يأتي:

- هل تم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في العقد بشأن الإخلال بإجراءات وضوابط الأمن والسلامة في جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، ووصلة الدوحة؟ إن كانت الإجابة لا، يرجى ذكر الأسباب.

- هل يوجد تنسيق وتعاون بين الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع جسر جابر (وصلة الدوحة - وصلة الصبية) لتجنب ظهور معوقات قد تؤثر سلبا على إنجاز المشروع؟ إن كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدي بنسخ من المراسلات.

- هل يوجد تنسيق بين الجهات المعنية لوضع نظام مكافحة الحريق في المشروع؟ إن كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدي بنسخ من المراسلات.