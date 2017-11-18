وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قال في مقدمته: إن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. فيصل الحساوي صرح لإحدى الصحف في تاريخ 3/11/20107، عن استكمال الهيئة خطتها في شأن منح مزرعة على حدود الدولة لكل أسرة كويتية وذلك خلال فترة الـ 5 أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن التوزيع سيجرى ضمن ضوابط وشروط لضمان منحها لمستحقيها.

وبين أن الشروط تتضمن ألا تمتلك الأسرة أي حيازة زراعية أو حيوانية أو أي حيازة خاصة سواء منحت من الهيئة أو تملكتها الأسرة بالشراء من الغير.

لذا يرجى موافاتي بالآتي:

1 - المناطق التي خصصت لها هذه المزارع، مع تحديد المساحة الإجمالية للمزارع.

2 - مساحة المزرعة المخصصة لكل أسرة، وآلية توزيعها على الأسر.

3 - الجدول الزمني المعد لإتمام مشروع توزيع مزارع حدودية على الأسر الكويتية، خاصة أنه قد سبق هذا الإعلان إعلانات مماثلة دون إنجاز المشروع.

4 - الضمانات التي تقدمها الهيئة لعدم التجاوز في توزيع هذه المزارع على غير المستحقين.