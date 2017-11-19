وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، قال في مقدمته إن الأسواق الكويتية شهدت خلال الآونة الأخيرة أزمة في البصل أعقبتها قرارات باستيراد شحنات كبيرة من عدد من الدول بينها جمهورية مصر العربية والتي سبق حظر استيراد بعض المنتجات منها.

وتضاربت المعلومات عن سلامة القرارات التي اتُخذت في هذا الخصوص، ففيما نفى مدير إدارة الأغذية المستوردة في هيئة الغذاء في لقاء متلفز دخول أي شحنات بصل مصري الى الأسواق وعدم رفع الحظر، أعلن وزير التجارة خالد الروضان أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية أوصت بإعادة السماح باستيراد المنتجات المصرية المحظورة.

ونظرا لحالة الالتباس حول سلامة الأغذية والقرارات المتخذة بشأنها وانعكاسات ذلك بشكل مباشر على صحة المواطن، يرجى إفادتي بالآتي:

نص السؤال على الآتي:

1- هل أوصت «هيئة الغذاء» برفع الحظر عن المنتجات المصرية المحظورة؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار رفع الحظر.

2- ما المنتجات المصرية المحظورة وأسباب وتاريخ صدور قرارات حظرها؟ وعلى أي أساس بني قرار رفع الحظر؟

3- هل تم فحص شحنات البصل الكبيرة التي تم استيرادها منذ اندلاع الأزمة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؟ ومن أي الدول تم الاستيراد؟ وما النتائج المخبرية للفحص؟

4- ما أسباب أزمة البصل التي أدت الى قفزة هائلة في الأسعار؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخ السؤال لمواجهة هذا الأمر وضمان عدم تكراره؟

5- ما حقيقة وجود بصل مصري في الأسواق منذ يوم 17 الجاري، وفق ما تداولته مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام؟