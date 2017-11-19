دعا النائب فيصل الكندري الى وقف استيراد الخضراوات والفواكه من مصر نظرا لاستخدام مياه الصرف الصحي في عملية الري.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي، ان على الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة بضرورة التصدي لهذه السموم التي سيكون ضحيتها المواطن والمقيم الذين لا ذنب لهم، وأكد ان استخدام مياه الصرف الصحي للمنتجات الزراعية والفواكه يؤدي الى أمراض متعددة، مستشهدا بمطالباته بشأن ضرورة تفعيل دور هيئة الغذاء.

ودعا الكندري الأجهزة الحكومية المختصة الى العمل جميعا بشأن وقف هذه المنتوجات حتى لا نتسبب في كارثة للمواطن والمقيم، وقال ان الوزير خالد الروضان مطالب بالتحرك فورا فضلا عن الأجهزة المعنية وفتح تحقيق موسع في الموضوع لوقف هذه المنتجات، لافتا الى ان الإفراج الأخير عن المنتجات الزراعية المصرية جاء دون تحقيق الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية والتي تمثلها الجهات الحكومية المعنية.