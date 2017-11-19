محاربة الغلاء أمر واجب ولكن صحة الناس أوجب

حذّر النائب رياض العدساني اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية إن تم السماح ببيع البصل أو أي مادة غذائية قبل فحصها والتأكد من انها صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال العدساني في تصريح صحافي إنه ‏سيرسل سؤالا برلمانيا يطلب فيه توصية اللجنة ونتائج الفحص خاصة ان المختبرات المحلية لا تستوعب الأطنان والكميات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية.

‏وطالب العدساني وزارتي التجارة والصحة وكذلك هيئة الغذاء بإصدار بيان والتوضيح للناس حول فحص أطنان البصل الأخيرة والإعلان عن نتيجة الفحص وفي حال عدم فحص تلك الكميات، فعلي الجهات المعنية سحبها فورا وفحصها.

‏وأوضح العدساني ان اللجنة العليا لسلامة الأغذية هي التي تقوم برفع توصيتها لوزير التجارة حول حظر الاستيراد أو رفع الحظر.

وأضاف ان فحص الأغذية من اختصاص هيئة الغذاء، أما اختصاص التفتيش مازال لدى البلدية، لذا أطالب مفتشيها والجهات الحكومية بالقيام بدورهم كل فيما يخصه.

وقال في ختام تصريحه إن محاربة الغلاء أمر واجب ولكن صحة الناس أوجب.