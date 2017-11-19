وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الصحة د.جمال الحربي قال في مقدمته: في عام 2015 أغلقت وزارة الصحة مستوصف القرين الصحي لطب العائلة بغرض إجراء ترميمات على المبنى، وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على الإغلاق، لكن لم يتم حتى الآن الانتهاء من صيانة المبنى.

وأضاف العتيبي: قد شكل هذا الإغلاق المستمر ضغطا كبيرا على المستوصف الآخر الذي يخدم محافظة مبارك الكبير بمناطقها (مبارك الكبير، القصور، العدان، والقرين) في وقت تعاني فيه المحافظة من عدم وجود مراكز صحية إضافية تخدم مواطني المحافظة بصورة افضل من الوضع الحالي فضلا عن النقص الشديد في الكوادر والخدمات الطبية المقدمة الأمر الذي يجبر اغلب المراجعين على الذهاب مباشرة الى المستشفى.

وطالب العتيبي بتزويده بالآتي:

1 - ما أسباب إغلاق مستوصف القرين الصحي منذ 2015 وحتى تاريخه؟

2 - متى ستقوم الوزارة بإعادة افتتاح المستوصف من جديد، مع ذكر الأسباب التي أدت إلى تأخير الافتتاح وإجراءات الوزارة تجاه المتسبب في هذا التأخير؟

3 - ما خطة الوزارة لمحافظة مبارك الكبير للسنوات المقبلة فيما يتعلق بالأبنية والمنشآت الصحية وصيانة المباني؟