توافر منتجات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه باقتراح برغبة لإنشاء شركة حكومية مساهمة تغطي الجوانب المعنية بالأمن الغذائي.

وبين المطيري في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أن الشركة تغطي منتجات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي ومحاصيل زراعية متنوعة ضمن مدينة زراعية متكاملة، على أن تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها.

وقال: إن ما تشهده أسواق الخضار في الكويت هذه الأيام من ارتفاع لبعض المواد يعزز الشكوك إلى التصريحات الحكومية التي أكدت سلامة الأمن الغذائي، ولعل أخطرها ما أشيع بخصوص تلوث بعض المنتجات الزراعية المستوردة. وأعرب عن أسفه لأن المزارع التي خصصت للأمن الغذائي انحرفت في أهدافها بعد أن أصبح أغلبها للترفيه في ظل تقاعس رقابي حكومي نتائجه ما نشاهده الآن.

وقال المطيري في اقتراحه لقد شهدت أسواق الخضراوات والفواكه أخيرا أكثر من أزمة ولعل أخطارها ما أشيع بخصوص تلوث بعض المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من بعض الدول، ومن أجل تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني وتجنب الأسواق أزمات جديدة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين نقدم اقتراحا بقانون لإنشاء شركة حكومية مساهمة تغطي جميع القطاعات المعنية بالأمن الغذائي من منتجات ألبان ولحوم حمراء دواجن والاستزراع السمكي ضمن مدينة زراعية متكاملة.

ونص الاقتراح على إنشاء شركة حكومية مساهمة تغطي جميع القطاعات المعنية بالأمن الغذائي من محاصيل زراعية ومنتجات ألبان ولحوم حمراء ودواجن والاستزراع السمكي ضمن مدينة زراعية متكاملة تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها.