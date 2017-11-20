سمو الأمير أكد على أمن وسلامة وتماسك وبقاء الوحدة الوطنية ورص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية ضد كل ما يهددها

الرويعي: الرجل الحكيم صاحب السمو لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته التي تلقيناها بالسمع والطاعة

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد النواب الى ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وتماسك وبقاء الوحدة واللحمة الوطنية ورص الصفوف وتحصين جبهتنا الداخلية ضد كل ما يهددها من الخارج.

حديث سمو الأمير جاء نقلا عن أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي وذلك بعد لقاء سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس بمناسبة انتخابهم.

وأضاف الرويعي أن مكتب المجلس تشرف امس بزيارة سمو الأمير وكذلك سمو ولي العهد حيث كان اللقاء بمنزلة لقاء الأب بأبنائه، متابعا: «الرجل الحكيم صاحب السمو لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته التي تلقيناها بالسمع والطاعة في كل الأمور التي يراها لإيماننا وثقتنا بسموه».

وتابع ان اللقاء مع سموه كان إيجابيا ومميزا، وكانت فيه ضمانات من صاحب السمو بأنه هو الراعي للدستور والضمانات الدستورية عبر سعيه لوضع كل الحلول التي من شأنها تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أداء واجباتهما وأعمالهما على أكمل وجه وحرصه على ان كل من يقصر يجب ان يحاسب وفق أسس برلمانية ودستورية وعلى ركن أساسي مبني على مصلحة البلد، وهو الأمر الذي لمسناه كذلك من سمو ولي العهد الذي أكد التوجيهات نفسها، مشيرا إلى أنهم أعربوا لسموه عن بالغ تمنياتهم لسموه بالسلامة وموفور الصحة.

وقال د.الرويعي في تصريح للصحافيين أمس في مجلس الامة ان لقاء اعضاء مكتب المجلس مع سموه كان لقاء إيجابيا مميزا، كانت فيه ضمانات من صاحب السمو بانه هو الراعي للدستور والضمانات الدستورية عبر سعيه لوضع كل الحلول التي من شأنها تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اداء واجباتهما واعمالهما على أكمل وجه وحرصه على ان كل من يقصر يجب ان يحاسب وفق أسس برلمانية ودستورية وعلى ركن اساسي مبني على مصلحة البلد، وهو الامر الذي لمسناه كذلك من سمو ولي العهد الذي أكد نفس التوجيهات، مشيرا انهم أعربوا لسموه وعن بالغ تمنياتهم له بالسلامة وموفور الصحة.

واضاف ان اجتماعهم مع أركان الدولة سواء سمو الامير أو سمو ولي العهد وكذلك اللقاءات التي تحكمنا باستمرار عمل رئيس الحكومة المكلف وفق الظروف الاستثنائية التي نمر فيها داخليا او خارجيا لنؤكد ما جبلنا عليه في السابق من التفافنا حول قيادتنا السياسية، مؤكدا ان اختلافاتنا البرلمانية يجب ألا تكون إلا لمصلحة البلد وهو عهد اتخذناه وسنعمل من أجله طالما كنا في هذا الموضع وهو رأي كل الزملاء النواب الذين حضروا اللقاء وتشرفوا بلقاء سمو الامير وسمو ولي العهد.