يتوجه رئيس الشعبة البرلمانية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني اليوم الاثنين إلى إسطنبول وذلك للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية خلال الفترة من 21 - 23 الجاري.

ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة خلال النقاش العام في المؤتمر والذي يدور حول موضوع «استدامة السلام والتنمية في آسيا».

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة د.عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة د.وليد الطبطبائي وعضو اللجنة التنفيذية د.خليل عبدالله إضافة إلى النائب الحميدي السبيعي.

من جانب آخر، بعث الرئيس الغانم ببرقيتي تهنئة إلى وكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم عبد الرزاق الرفاعي بمناسبة منحه (وسام جوقة الشرف) وإلى المقدم أنور نابي الرشيدي بمناسبة منحه (وسام شرف) من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك تقديرا لجهودهما في مجال التعاون العسكري بين الكويت وفرنسا.

من جهة ثانية، بعث الغانم برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في إمارة موناكو كريستوف شتاينر بمناسبة العيد الوطني لبلاده.