توجه رئيس الشعبة البرلمانية رئيس مجلــس الأمـــــة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني أمـــس الاثنـين إلى اسطـــنبول، وذلك للمشـاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمـــة عيــــسى الكندري ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالـــح العـــزب وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري والأمـــين العام المساعد لقطاع الجلــسات عادل اللوغاني والأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت. ومن المقرر ان يلقي الغانم كلمة خلال النقاش العام في المؤتمر والذي يدور حول موضوع «استدامة السلام والتنمية في آسيا».

ويضم الوفد البرلماني المرافق للرئيس مرزوق الغانم كلا من وكـيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب د.عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب د. وليد الطبطبائي وعضو اللجنة التنفيذية النائب خليل عبدالله، إضافة إلى النائب الحميدي السبيعي.