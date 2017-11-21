قدم النائب فراج العربيد اقتراحا برغبة جاء فيه:

يتعرض الكثير من المواطنين الكويتيين في الخارج لمشاكل طارئة أثناء سفرهم أو إقامتهم في الدولة العربية والأجنبية بل ويتعرض بعضهم لحوادث مفاجئة، تتطلب تدخلا فوريا من قبل الجهات الحكومية المعنية عبر وزارة الخارجية ممثلة بسفاراتنا في تلك البلدان ويحتاج هذا الأمر إلى تفاعل فوري في بعض القضايا والحوادث وسرعة في التصرف ومتابعة ما يجري للمواطنين عبر مؤسسات الدولة الرسمية، ما يحتم تضافر الجهود الحكومية والنيابية لخدمة المجتمع الكويتي.

وطالب في اقتراحه بالآتي:

1- إنشاء مكتب خدمة المواطنين بالخارج في وزارة الخارجية ويزود بخط ساخن لتقديم الدعم الفوري للمواطنين الكويتيين خارج البلاد في حال الطوارئ والتواصل مع ذويهم في الداخل.

2- يرتبط المكتب المقترح بغرفة عمليات مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومع وكيل وزارة الخارجية مباشرة ويتواصل بشكل مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة بشكل دائم.

3- يبلغ أمر إنشاء المكتب لسفارات وقنصليات الكويت في الخارج من أجل متابعة قضايا ومشاكل المواطنين الطارئة.