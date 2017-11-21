وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن صحة انخفاض أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي 2016 و2017 وقيمة وأسباب هذا الانخفاض. وطالب النائب في سؤاله إفادته بما يأتي:

1 ـ تناولت العديد من وسائل الاخبار انخفاض ما قيمة 68 مليار دولار من قيمة أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي 2016 و2017، فما صحة هذا الخبر، إذا كان الخبر صحيحا، فما القيمة الفعلية للانخفاض، وما أسباب ومبررات ذلك، وما التدابير التي ستتخذها الوزارة لعدم تكرار حدوث ذلك؟

2 - كشف بالمبالغ إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة كما حددتها المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة منذ إنشائه وحتى تاريخ الرد على هذه السؤال، على ان يتضمن إجمالي صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة.

3 - كشف بأسماء جميع الأشخاص الحاليين المخولين إدارة أموال الصندوق، على أن يرفق معه سيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية السابقة والحالية، قيمة المبالغ التي يتقاضونها وكذلك قيمة المكافآت والمميزات.

4 - هل هناك ثمة استقطاعات أو مبالغ تحت أي مسمى سحبت من الصندوق، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إفادتي بقيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسباب السحب، وهل هذه الإجراءات لا تتعارض مع المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟

5 - هل توجد خسائر جراء الاستثمارات لهذا الصندوق، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان قيمة تلك الخسائر وأسبابها منذ نشأة الصندوق حتى تاريخ الرد على هذا السؤال (لكل عام على حدة)، وما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للحد من تلك الخسائر وتجنب حدوثها؟

6 - هل هناك مساهمات تنموية داخل دول الكويت ساهم فيها الصندوق، إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى إفادتي بتلك الإسهامات منذ العام 2005 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. وهل تلك المساهمات تعتبر مخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟