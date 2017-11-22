أكد رئيس الشعبة البرلمانية ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أهمية التنسيق بين البرلمانات الآسيوية لتكون أكثر تأثيرا على المستوى الدولي.

وقال الغانم، عقب انطلاق أعمال اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انطلقت اعماله في مدينة اسطنبول التركية امس، أن «الرسائل التي طرحت في الافتتاح هي رسائل واضحة تفيد بأنه ما لم يتم التنسيق بين البرلمانات الآسيوية كما يتم في مختلف قارات العالم فلن تكون مؤثرة بقدر حجمها الجغرافي الكبير لكونها أكبر القارات».

وأضاف: «هناك اتفاق واضح بين جميع البرلمانات الآسيوية على تحديد نقاط معينة تتوحد فيها البرلمانات في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي على غرار ما يتم في قارتي اوروبا وأميركا اللاتينية».

وذكر الغانم «ان قارة آسيا تواجه العديد من الأزمات والتحديات التي تحتاج الى تنسيق عال لعرضها وجعلها تأخذ الاولوية في المحافل الدولية واعتقد ان هذا ما سيتم ان شاء الله هنا في اسطنبول من خلال الاجتماعات المتعددة التي ستعقد غدا (اليوم) الاربعاء.

وكان رئيس الشعبة البرلمانية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وصل على رأس وفد برلماني امس الاول إلى اسطنبول وذلك للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وكان في استقبال الغانم على أرض المطار القنصل العام للكويت لدى إسطنبول محمد المحمد والسكرتير العام للبرلمان التركي الكبير محمد علي دومبازاوغلو.

ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة خلال النقاش العام في المؤتمر والذي يدور حول موضوع «استدامة السلام والتنمية في آسيا».

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب د.عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب د. وليد الطبطبائي وعضو اللجنة التنفيذية النائب د. خليل عبدالله إضافة إلى النائب الحميدي السبيعي.

من جانب آخر، التقى الرئيس الغانم، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية وزير الشباب والرياضة التركي عثمان اسكن باك.حضر اللقاء النواب راكان النصف ود.عودة الرويعي ود.وليد الطبطبائي ود.خليل عبدالله والنائب الحميدي السبيعي وسفيرنا لدى أنقرة غسان الزواوي.

.. و يهنئ قهرمان بإعادة انتخابه رئيساً للبرلمان التركي

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة الى رئيس البرلمان التركي الكبير اسماعيل قهرمان بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للبرلمان التركي

وقال الغانم في برقيته «ان إعادة انتخاب معاليكم يعكس حجم الثقة بكم وبكفاءتكم وبما بذلتموه من جهد وعطاء طيلة فترة رئاستكم السابقة».

وأعرب الغانم عن أمله في العمل مع البرلمان التركي لدفع العلاقات الممتازة بين الجانبين الى آفاق أرحب وأوسع خاصة فيما يتعلق بتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية القارية والدولية.