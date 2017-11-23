قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لما كان لنظام الأرقام المتسلسلة (البار كود) نجاح كبير في إدارة المخازن، بحيث يوفر الكثير من الجهود في إدارة حركة المخازن لما يتيحه من الكثير من المميزات مثل التنبيه بتاريخ صلاحيات المنتجات وحد الطلب للأصناف والأصناف الراكدة التي لم يتم التعامل بها منذ فترة، وغيرها من المميزات الكثيرة التي تساهم بشكل فعال في إحكام الرقابة على المخازن وإدارتها بكفاءة وفاعلية.

ومن أجل تقليل الهدر وإحكام الرقابة على حركة الدواء بين مخازن الوزارة وربطها بجميع الصيدليات، والتأكد من عدم صرف الأدوية إلا بعد وصفة طبية من الطبيب المعالج.

ونص الاقتراح على ما يلي:

«العمل على تطوير عملية تخزين الأدوية وصرفها في المستوصفات والمستشفيات والمخازن عن طريق الأرقام المتسلسلة (البار كود) مع ربطها بالرقم المدني للمريض عند الصرف».