عيسى الكندري: خطاك السوء يا صاحب السمو

عاشور: ندعو الله أن يحفظه ذخراً وسنداً للكويت

الخنفور: الشفاء والعافية لقائد الإنسانية بدر السهيل

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الشعب الكويتي بأسره يدعو الله تعالى ان يسبغ على صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، نعمة الصحة والعافية وان يكلل الفحوصات الطبية الاعتيادية التي يجريها سموه اثر نزلة برد بالنجاح والتوفيق.

وقد قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري: نسأل الله عز وجل أن يلبس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ثوب الصحة والعافية.

وتمنى الكندري أن يكلل الفحوصات الطبية المعتادة التي يجريها سموه بالنجاح، موضحا أن الشعب الكويتي يدعو له بالشفاء العاجل ونقول له، خطاك السوء يا صاحب السمو.

وتضرع النائب سعد الخنفور بالدعاء الى المولى عز وجل ان يشفي قائد الإنسانية صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سائلا الله من عظيم لطفه وكرمه وستره الجميل ان يمد سموه بالصحة والعافية وان يبقى ربانا للكويت وشعبها وشجرة الكويت المثمرة في تاريخها.

واختتم الخنفور حديثه بالدعاء لسموه، راجيا من الله تعالى ان يمده بالقوة وان يقر عين الكويت بعافية سمو الأمير.

من جهته، دعا النائب فراج العربيد، الله تعالى بأن يمن على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بالشفاء العاجل والعافية من الوعكة الصحية التي ألمت بسموه، سائلا المولى عز والجل السلامة لأمير الإنسانية وأبو الجميع.

من جانبه، قال النائب د.عودة الرويعي: ما تشوف شر يا سمو الأمير، واني اسأل الله العظيم بلطفه وكرمه وستره الجميل ان يلبس صاحب السمو الأمير ثوب العافية وان يمده بالصحة وطول العمر وحسن العمل.

وقد سأل النائب ماجد المطيري المولى عز وجل ان يذهب البأس عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وان يلبسه ثوب الصحة والعافية ويشفيه من كل مرض، متضرعا الى الله تعالى ان يمد في عمر صاحب السمو الأمير ويمن عليه بالشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، دعا النائب عمر الطبطبائي المولى عز وجل الشفاء العاجل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، سائلا الله تعالى من عظيم لطفه وكرمه ان يمد سموه بوافر الصحة والعافية.

فيما دعا النائب سعود الشويعر، الله تعالى ان يشفي صاحب السمو الأمير وان يمن عليه بالشفاء العاجل، سائلا المولى عز وجل من عظيم لطفه وكرمه وستره الجميل ان يمد سموه بوافر الصحة والعافية وان يطيل عمره ويبقيه قائدا لمسيرتنا.

من جهته، قال النائب نايف المرداس: سلامات وخطاك السوء يا صاحب السمو، ونحن بدورنا نسأل الله العلي القدير ان يشفيك ويعافيك.

بدوره، قال النائب فيصل الكندري: نسأل الله العظيم ان يلبس اميرنا وقائدنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ثوب الصحة والعافية، وان يبارك لسموه في عمره وصحته وان يحفظه للكويت وشعبها من كل مكروه.

من جانبه، سأل النائب اسامة الشاهين، الله العلي القدير ان يشفي صاحب السمو الأمير شفاء عاجلا وتاما وان يحفظ سموه ويرعاه، وتمنى الشاهين الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير اثر العارض الصحي البسيط والعابر ان شاء الله تعالى.

بينما قالت النائبة صفاء الهاشم: «ألف سلامة عليك يا كبيرنا أجر وعافية»، ودعت الله العلي العظيم ان يشفي صاحب السمو الامير شفاء عاجلا وان يمد بعمره ويبقيه ذخرا للكويت وشعبها.

ودعا النائب ثامر السويط، الله العلي القدير ان يشافي ويعافي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ويبعد عن سموه كل مكروه وان يمن الله تعالى على سموه بوافر الصحة والعافية.

وقد تضرع النائب د.حمود الخضير، لله تعالى بأن يمن على صاحب السمو الأمير بالشفاء العاجل وان تتكلل الفحوصات الطبية المعتادة لسموه بالاطمئنان التام على صحة سموه، داعيا المولى عز وجل ان يمد سموه بوافر الصحة والعافية وان يمد في عمره لما يحبه ويرضاه.

‏بدوره، قال النائب د.وليد الطبطبائي: دعواتنا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية العارضة، ونسأل الله تعالى ان يمن على سموه بالصحة والعافية وان يعود لممارسة مهامه الجسيمة الموكلة على عاتق سموه، داعين الله ان يعينه عليها.

فيما حمد النائب صالح عاشور، الله على سلامة صاحب السمو الأمير، ودعا المولى تعالى ان يمد سموه بالصحة والعافية ويحفظه ذخرا وسندا للكويت وشعبها الطيب.

وفي السياق نفسه، قال النائب ناصر الدوسري: لا بأس يا صاحب السمو طهور إن شاء الله، داعيا الله العظيم ان يمد سموه بالصحة والعافية وان يطيل في عمر سموه على طاعته وان يحفظ سموه رجلا قائلا محنكا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية وقائدا للعمل الإنساني في العالم.