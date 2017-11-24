وجه النائب ثامر السويط سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

ونص السؤال على الآتي: شهدت البلاد في نهاية شهر نوفمبر الجاري أزمة غذائية بعد تسرب أنباء حول سلامة الأغذية المستوردة من مصر، إضافة الى أزمة نقص البصل وشحه ما زاد من سعره بشكل لافت.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي: ما المواد الغذائية المتعلقة بالأمن الغذائي في البلاد والموجودة في مخازن التجارة، وما الكميات المتوافرة منها؟ وكم تبلغ المدة التي يستطيع المخزون الغذائي تغطية الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين؟ كما يرجى تزويدي بالقائمة المعتمدة للمواد الغذائية ومن قررها ومنذ متى لم تجدد القائمة أو تعدل.

وهل هناك تنسيق بين وزارات التجارة والبلدية والمالية بشأن الاستفادة من الأراضي الزراعية ومراقبة إنتاجها؟ يرجى تزويدي بلجان التنسيق المشتركة إن وجدت وما عملها؟ وهل قامت وزارة التجارة بحظر مواد غذائية قادمة من جمهورية مصر العربية؟ مع تزويدي بقائمة الحظر ومتى بدأ ومتى انتهى، كما يرجى تزويدي بالمواد الغذائية كافة التي حظرتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وما صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن وجود كمية من البصل المصري دخل إلى البلاد بتغيير بلد المنشأ «الهند»؟ كما يرجى تزويدي بأسماء المنتجات الاستهلاكية كافة التي تستوردها البلاد من مصر، وما خطط وزارة التجارة لتحقيق الأمن الغذائي؟ وتزويدي بالدراسات إن وجدت والخطط التي توصلنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات والمزروعات الغذائية.

وما خطط الطوارئ في وزارة التجارة لمواجهة الأزمات الإقليمية المحتملة خلال الفترة المقبلة؟ وما خطوط الاستيراد والطرق التي تعتمد عليها البلاد في الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية؟

وما هي الطرق المتبعة من قبل وزارة التجارة في فحص الأغذية سواء المستوردة أو المحلية قبل نفاذها إلى الأسواق؟ يرجى تزويدي بكل البيانات.