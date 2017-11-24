طالب النائب ماجد المطيري سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاستعجال في الاعلان عن التشكيل الحكومي خصوصا أن التأخير له آثار سلبية وتسبب في تعطيل جلسات مجلس الأمة الأمر الذي عطل إنجاز القوانين التي ترمي إلى إصلاح الاختلالات الموجودة في أكثر من قطاع.

وقال المطيري في تصريح صحافي إن الكويت ولادة والشعب يزخر بالكفاءات القادرة على العطاء وإحداث نقلة في منهجية العمل الوزاري مستغربا عزوف بعض الكفاءات عن قبول المنصب الوزاري رغم أن الظرف الذي تمر به الكويت يتطلب تكاتف أبناء الوطن لأن الوضع الاقليمي متوتر، مؤكدا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية يكملان بعضهما والمراقبة الحقة الهادفة إلى الاصلاح لا يجزع منها الوزير الذي جاء لخدمة البلد واصلاح الاعوجاج.