عاد رئيس الشعبة البرلمانية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له امس إلى البلاد وذلك بعد اختتام مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 21 الى 23 نوفمبر الماضي.

وكان في استقبال الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري والأمين العام المساعد لقطاع الجلسات عادل اللوغاني والامين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت.

من جانبه، أبدى وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف ارتياحه للنتائج التي تمخضت عن اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي تستضيفه مدينة اسطنبول التركية.

وقال النصف، في تصريح صحافي عقب اختتام أعمال الاجتماع، إن المجتمعين شددوا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في آسيا من خلال الحل السياسي للنزاعات الجارية والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف أن المجتمعين أكدوا على ضرورة إيصال المساعدات الانسانية دون عوائق الى مناطق النزاع في ميانمار وسورية واليمن والعراق.

وذكر ان المجتمعين شددوا على أهمية دعم اقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، كما أدانوا الانشطة الاستيطانية غير المشروعة والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني.

وقال النصف «إننا نشعر بالفخر الشديد لإقرار اللجان المنبثقة من الاجتماع للاقتراحات المقدمة من مجلس الأمة الكويتي التي من شأنها تطوير العمل في الجمعية البرلمانية الآسيوية والسعي بخطوات حثيثة نحو تأسيس كيان برلماني جديد تنضوي تحتها جميع البرلمانات في قارة آسيا».

وضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب د.عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب د.وليد الطبطبائي وعضو اللجنة التنفيذية النائب د.خليل عبدالله إضافة الى النائب الحميدي السبيعي.