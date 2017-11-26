تقدم النائب النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 11 إلى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر لتجريم نشر أي إعلانات تجارية أو طبية تتضمن صورا أو عبارات أو تلميحات تخدش الآداب والحياء العام أو تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية وثوابت المجتمع، ومن شأنها إضعاف الجانب الإنساني في مهنة الطب وإضفاء المصلحة الخاصة والمادية.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

مادة أولى: يضاف بند جديد برقم 11 إلى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه نصها الآتي:

بند 11: «نشر أي إعلانات تجارية أو طبية تتضمن صورا أو عبارات أو تلميحات، تخدش الآداب والحياء العام أو تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية وثوابت المجتمع، ومن شأنها إضعاف الجانب الإنساني في مهنة الطب وإضفاء المصلحة الخاصة والمادية».

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يأتي:

في عام 2006 صدر قانون رقم 3 بشأن المطبوعات والنشر، وقد تضمن المادة (19، 20، 21) الحالات التي يحظر فيها النشر أو يشكل مخالفة قانونية، وقد أغفل القانون الإشارة إلى الإعلانات التجارية بشكل عام والطبية بشكل خاص التي في كثير من الأحيان تحتوي أو تتضمن صورا أو عبارات تخدش الحياء والأخلاق والآداب العامة في المجتمع الكويتي، ومن شأنها إضعاف الجانب الإنساني في مهنة الطب وإضفاء سمة المصلحة الخاصة والمنفعة المادية من دون اعتبار للمخاطر الطبية المتوقعة بصورة فيها تضليل للناس لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لإضافة بند جديد برقم 11 إلى المادة 21 من القانون المشار إليه ليسد هذا النقص.