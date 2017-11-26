أكد النائب خالد العتيبي أن المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة عن الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016-2017 احتوت الكثير من المخالفات والعديد من المآخذ التي شابت المشاريع والأعمال المختلفة فضلا عن مخالفات بالجملة في القطاعات كافة.

وبيّن العتيبي في تصريح صحافي أن أغلب تلك المخالفات متكررة من أعوام سابقة وأهمها عدم التزام كبار الموظفين بالقوانين وصرف مبالغ غير مستحقة للمقاولين والشركات والمتنفذين ومكافآت غير قانونية وتعيينات وتكليفات بطرق ملتوية، بجانب التقاعس عن تحصيل مبالغ مستحقة للدولة بالمخالفة للوائح والقانون.

وأضاف العتيبي أن تلك المخالفات المالية والإدارية هي السرطان الذي ينهش في جسد الكويت وعلى كل وزير ومسؤول أن يدرك أن معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والهدر الذي يستنزف ثرواتنا الفيصل الحقيقي في استمراره بمنصبه، قائلا لم يعد مقبولا أن تستمر هذه المخالفات بهذه الوتيرة في الوقت الذي نبحث فيه عن موارد لسد العجز.

وقال إنه توجه بسؤال برلماني الى الوزراء كافة في الحكومة يستفسر فيه عن كيفية تعاطي الوزراء مع هذه الملاحظات والهدر الشديد في الميزانية والتقاعس عن تفعيل المراقبة الداخلية مطالبا بتزويده بالإجراءات كافة المتخذة لمعالجة هذا الخلل مدعمة بالوثائق والمستندات.

نص السؤال

احتوت تقارير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات، والجهات الملحقة والجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2016/2017 على العديد من المخالفات والملاحظات المالية.

لذا يرجى توجيه السؤال الآتي الى الوزراء: 1- ما الإجراءات المتخذة من قبلكم تجاه المخالفات والملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الوزارة والجهات الحكومية التابعة لكم؟ 2- يرجى تزويدي بالخطوات مدعمة بالوثائق التي قمتم بها في هذا الإطار.