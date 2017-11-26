هل قام جهاز الامن الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بشأن اعداد وتنفيذ خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الاخطار المحتملة؟

وجّه النائب محمد الدلال 3 أسئلة برلمانية إلى كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، عن خطط الطوارئ في الوزارتين لمواجهة التطورات الإقليمية الحالية.

ونص السؤال الأول الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة على الآتي: ركز خطاب سمو امير البلاد ـ حفظه الله ـ في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة على أهمية القضية الأمنية في ظل التحديات والأخطار الخارجية في الإقليم وانعكاساتها على دولة الكويت وضرورة العمل على تفادي تلك المخاطر والتهديدات والتصدي لها وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية وانطلاقا من التوجيه السامي لخطاب سمو أمير البلاد ـ حفظه الله ـ.

وانطلاقا من الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به وزارة الإعلام في توجيه الرأي العام لمواجهة المخاطر وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية للمواطنين والمقيمين، لذا يرجى موافاتي بالآتي:

1 ـ ما خطط وسياسات وبرامج وأنشطة وزارة الإعلام عبر قطاعاتها وأجهزتها المختلفة والمؤسسات التابعة لها لمواجهة التحديات والأخطار القائمة على مستوى الخليج العربي والإقليم والتي أشار لها الخطاب السامي لسمو أمير البلاد ـ حفظه الله ـ في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة بتاريخ 24 أكتوبر 2017.

2 ـ يرجى موافاتي بالبرامج والأنشطة التي قامت بها الوزارة أو ستقوم بها وزارة الإعلام مستقبلا عبر مؤسساتها وأجهزتها المختلفة عبر الوسائل الإعلامية والالكترونية المتوافرة لتعزيز قيم ومفاهيم «تماسك الجبهة الوطنية ـ تعزيز الوحدة الوطنية ـ نبذ الصراعات الطائفية والفئوية ـ تأصيل قيم المواطنة ـ رفع الروح المعنوية لأفراد الشعب في مواجهة الأخطار» مع بيان إذا كانت هذه البرامج والأنشطة ضمن خطط مدروسة علميا وفنيا ويتم تقييمها دوريا بما يحقق الأهداف التي وضعت من أجلها.

ونص السؤال الثاني الموجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة على ما يلي: ركز خطاب سمو أمير البلاد حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة على اهمية القضية الامنية في ظل التحديات والاخطار الخارجية في الاقليم وانعكاساتها على دولة الكويت وضرورة العمل على تفادي تلك المخاطر والتهديدات والتصدي لها وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية وانطلاقا من التوجيه السامي لخطاب سمو أمير البلاد، حفظه الله، وفي ضوء الهدف الذي انشئ من اجله جهاز الامن الوطني وبالاخص فيما ورد بالمادة 2 من مرسوم انشاء مجلس الامن الوطني قيام المجلس وجهازه بالعمل على ضمان سلامة وامن الوطن ووضع السياسات الاستراتيجية والبرامج والخطط لتحقيق هذا الغرض، لذا يرجى موافاتنا بالتالي:

1 ـ ما خطط وسياسات وبرامج جهاز الامن الوطني لمواجهة التحديات والاخطار القائمة على مستوى الخليج العربي والاقليم والتي اشار لها الخطاب السامي لسمو أمير البلاد، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة بتاريخ 24 اكتوبر 2017؟

2 ـ هل قام جهاز الامن الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بشأن اعداد وتنفيذ خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الاخطار المحتملة وما تم في هذا الشأن حتى تاريخه؟

3 ـ ما أسباب عدم قيام جهاز متخصص في الدولة لادارة الازمات والمخاطر؟ وهل يعد جهاز الامن الوطني الجهة المسؤولة والمتخصصة عن ادارة ومتابعة ومواجهة الازمات والمخاطر؟ وهل لدى الجهاز الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن؟

ونص السؤال الثالث الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب على ما يأتي:

ركز خطاب سمو امير البلاد ـ حفظه الله ـ في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة على أهمية القضية الأمنية في ظل التحديات والأخطار الخارجية في الإقليم وانعكاساتها على دولة الكويت وضرورة العمل على تفادي تلك المخاطر والتهديدات والتصدي لها وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وانطلاقا من التوجيه السامي لخطاب سمو أمير البلاد ـ حفظه الله ـ وفى ضوء ما صرح به وزير التجارة والصناعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا عن استعدادات وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع التحديات القائمة واستعدادات الوزارة لتوفير الأمن الغذائي، لذا يرجى موافاتنا بالآتي:

1 ـ ما استعدادات وزارة التجارة والصناعة عبر مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة للتعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية الحالية والمستقبلية (تقارير، لجنة طوارئ، ......)؟

2 ـ هل توجد خطة طوارئ لوزارة التجارة والصناعة معدة للتعامل مع أي تحديات او مخاطر أمنية او تجارية وعلى الأخص في حال الحصار البحري والجوي والبري او مخاطر مرتبطة بتوقف الأنشطة التجارية والمالية؟

3 ـ نشرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ 5 فبراير 2017 خبر قيام مجلس الوزراء بتكليف وزير التجارة والصناعة إنشاء مجلس للأمن السلعي والغذائي، لذا يرجى موافاتنا بشأن صلاحيات ومهام هذا المجلس واختصاصاته وأدواره وما قام به أو أنجزه من برامج وأنشطة حتى تاريخه مع بيان قائمة بأعضاء هذا الجهاز واختصاصاتهم.

4 ـ هل قامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم واقع المخزون الغذائي لدولة الكويت مع موافاتي بالدراسات التي تمت في هذا الشأن وتوصيات وتحركات الوزارة في هذا الشأن؟

5 ـ هل قامت وزارة التجارة والصناعة باعتماد خطط وبرامج لتوفير الأمن الغذائي لدولة الكويت في ظل التحديات والمخاطر المحتملة؟ وهل باشرت العمل بتلك الخطط مع موافاتي بما تم إنجازه في هذا الشأن من قرارات ومشاريع أنجزت؟