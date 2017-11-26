وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حول الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية بشأن استقطاع حدائق محافظة العاصمة، وطالب بإفادته بالآتي:

1 ـ عدد الحدائق التي تم استقطاع أجزاء منها؟ مع بيان المساحة المستقطعة، والسبب الاستقطاع والجهة المستفيدة.

2 ـ هل قامت الهيئة ببناء سكن عمال ومكاتب إدارة في الحدائق العامة بالمحافظة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب.

3 ـ هل يوجد حراس مقيمون بالحدائق العامة، هل تتبع الوزارة نظام النوبات، إذا كانت الإجابة بالنفي فما مبررات ذلك؟

4 ـ هل توجد شكاوى حول استغلال المباني في الحدائق العامة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه الشكاوى، وبيان الإجراءات المتخذة بشأنها، ونتيجة التحقيق فيها.

5 ـ ما طبيعة الاستثمار في الحدائق، وما الآلية المتبعة للحصول عليها؟ يرجى تزويدي بنسخة من الشروط والإجراءات.

6 - هل هناك شكاوى من الأهالي أو طلبات استغلال أو استقطاع أجزاء من الحدائق العامة في محافظة العاصمة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة منها.

7 - عدد القضايا المرفوعة من المستثمرين المخصصة لهم أراض في الحدائق العامة؟ مع بيان نوع القضايا والأحكام الصادرة فيها.