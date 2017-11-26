وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بشأن الاستفسار عن شركة المشروعات السياحية من الناحية المالية والإدارية. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- تزويدي بنسخة من الميزانية المدققة والمعتمدة لآخر سنة مالية لشركة المشروعات السياحية محدد فيها نسبة الأرباح والخسائر، ورأس المال طبقا لآخر تقرير محاسبي.

2- تزويدي بكشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية، موضحا فيه مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية وسنوات الخبرة العملية قبل العضوية ومدة عضويتهم بالشركة، ومخصصاتهم المالية السنوية، مع تضمين نسخة من قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.

3- تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي لشركة المشروعات السياحية المعتمد حاليا حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4- ما المناصب الإشرافية والوظائف الإدارية والفنية الشاغرة بشركة المشروعات السياحية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب إبقاء هذه الوظائف شاغرة حتى تاريخه؟ وما تأثير بقاء هذه الوظائف شاغرة على سياسة الشركة الربحية؟

5- تزويدي بكشف يتضمن عدد الموظفين الذين تم تعيينهم في شركة المشروعات السياحية خلال السنوات المالية من (2014/ 2015) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن يتضمن الكشف اسم الموظف والمسمى الوظيفي أو الإشرافي وجنسية الموظف ومؤهلاته العلمية وتخصصه العلمي وسنوات خبرته العملية ومقدار راتبه الشهري، مع إرفاق نسخ من الإعلانات بالصحف المحلية لكل وظيفة من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية التي جرى تعيين المذكورين فيها بالكشف، وفي حال عدم نشر إعلان لأي وظيفة من الوظائف المدرجة بالكشف للمعينين برجاء توضيح أسباب عدم الإعلان والنشر، إن وجد.

6- هل خضع المتقدمون للوظائف بمختلف مسمياتهم وتخصصاتهم الوظيفية من إداريين وفنيين وإشرافيين لمقابلات شخصية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى موافاتي بنسخ من محاضر وتقارير لجنة المقابلات والوظائف ونسخ من قرارات التعيين لكل وظيفة من الوظائف التي قامت شركة المشروعات السياحية التعيين فيها خلال السنوات المالية من (2014/ 2015) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، وإذا كانت الإجابة بالنفي لأي وظيفة من الوظائف التي تم تعيين أي من الشاغلين لها، فيرجى تبرير عدم خضوعه لاختبار شغل الوظيفة المعنية والآلية التي اعتمدت الشركة بموجبها تعيين الشاغل لها أو رفض تعيينه.

7- هل قامت شركة المشروعات السياحية بالاستعانة بخدمات أشخاص أو توظيفهم بصفة غير رسمية بأي وظيفة من الوظائف حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من الشركة سواء بوظائف إدارية أو فنية أو استشارية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذكر أسباب الاستعانة بهم بصفة غير رسمية لشغر الوظيفة وتحديد مدة الاستعانة بهم وذلك خلال السنوات المالية من (2012 /2013) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.

8- هل لدى شركة المشروعات السياحية خطة واضحة لتطوير خدمات الشركة والنهوض بها من جديد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة أو الخطة الموضوعة وبيان ما إذا كانت معتمدة من مجلس إدارة الشركة أم لا، وإذا كانت معتمدة، فمتى تم إقرارها والسير بإجراءاتها؟ وهل هذه الدراسة أو الخطة تم وضعها من داخل الشركة أم تمت الاستعانة بخدمات استشارية من خارجها؟ وإذا كانت الدراسة أو الخطة مقدمة من مكتب متخصص بالخدمات الاستشارية، فيرجى تزويدي بكل المستندات الخـــاصــة بالمـكـتب الاستشاري وبكل البيانات التي تتعلق بكيفية اختيار المكتب الاستشاري ونسخة من العقد المبرم معه، وذكر أسباب استبعاد المكاتب الاستشارية الأخرى، إن وجد.