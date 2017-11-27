ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها أمس عددا من الاقتراحات المتعلقة بالتأمين الصحي على المواطنين (عافية)، واستمعت إلى ملاحظات أصحاب المهن المتعلقة بهذا الموضوع والشرائح المستفيدة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه سيتم استكمال بحث المقترحات في اجتماعات لاحقة، وستعد اللجنة تصورا لما تمت مناقشته مع المعنيين وتتم مناقشته مع وزير الصحة في الحكومة الجديدة.

وأوضح الخضير أن هناك توجها لإضافة شرائح إلى قانون (عافية) وأن اللجنة الآن تناقش تأثير إضافة شرائح جديدة وهل ستعيق عمل التأمين الصحي.

وبيّن أن الشرائح الجديدة تشمل الأبناء والأسر وبعض قطاعات ومؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه سيتم وضعها جميعا في قانون واحد لتطوير المستوى الصحي في البلاد.

وأكد الخضير أن جميع المقترحات التي تهم المواطنين ستكون على رأس أولويات اللجنة وستعقد اجتماعات مخصصة ومكثفة لبحثها في الفترة المقبلة.

وقال «إننا لن ندخر جهدا في سبيل تحسين المستوى المعيشي ومعالجة أي عوائق في القوانين التي تقع ضمن اختصاص اللجنة».