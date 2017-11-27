وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس نص على الآتي: نمى إلى علمي قيام عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية بالتعدي اللفظي على طالبة أثناء محاضرة في تاريخ 19/6/2017 أمام الطلبة في مقرر قانون التحكيم (432) شعبة الساعة (1:45).

وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:

1- ما الإجراءات المتبعة حسب نظم ولوائح كلية القانون الكويتية العالمية في حال تقدم طالب بالكلية بشكوى تتعلق بالتعدي عليه بالقول أو الإهانة من قبل عضو من أعضاء هيئة التدريس؟ مع تزويدي بنسخة من اللائحة الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق والجزاءات التي يمكن اتخاذها على من يثبت التحقيق مسؤوليته ومخالفته للنظم واللوائح الجامعية.

2- ما دور رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية حين يتم رفع شكوى من الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في شأن اعتداء عضو بهيئة التدريس على طالب بالكلية للتحقيق في الشكوى واتخاذ ما يلزم بشأنها؟ وهل من حق رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية وقف إجراءات التحقيق أو تأجيل التحقيق في الشكوى أو حفظ الشكوى في مثل هذه الحالة؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تقديم السند القانوني المعتمد بهذا الخصوص، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تحديد المسؤول عن المماطلة والتسويف ووقف إجراءات التحقيق في الشكوى وتوضيح المسؤولية التقصيرية والعقوبة التأديبية الواجب اتخاذها من قبل وزير التعليم العالي لردع المتسبب في مخالفة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع والتطبيق.

3- تزويدي بنسخة من كتب الشكاوى المرفوعة من الطالبة المعتدى عليها ضد عضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية موضح فيها تاريخ كل شكوى والجهة المرفوع إليها الشكوى وتاريخ إحالة كل شكوى على حدة، وبيان ما أتخذه رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية المحالة إليه الشكاوى سواء المحالة إليه مباشرة من الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أو المحالة إليه من الأمانة العامة عن طريق وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن كل شكوى على حدة، وموضحا فيها تاريخ ردود رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية على كل شكوى وبيان ما اتخذه من إجراءات حول كل شكوى محالة إليه.

4- ما الدور الذي قامت به إدارة الشؤون القانونية بكلية القانون الكويتية العالمية في الشكاوى المرفوعة من الطالبة الشاكية والمحالة إليهم من قبل الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة؟

5- في حال لم يتم أخذ أي إجراء - بشأن الشكاوى المرفوعة من الطالبة التي تم تعنيفها من عضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية - من قبل رئيس مجلس الأمناء بالكلية، فلماذا لم تتخذ وزارة التعليم العالي أي إجراء سريع ضد إهمال إدارة كلية القانون الكويتية العالمية تجاه الشكاوى المقدمة من الطالبة جراء عدم التحقيق في الوقائع التي قدمتها بشكواها؟ وهل كان وزير التعليم العالي على علم بشأن عدم قيام كلية القانون الكويتية العالمية باتخاذ أي إجراء في شأن التحقيق بالشكاوى المرفوعة من الطالبة المعنفة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لم يقم وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراء الإداري طبقا للوائح المتضمن تشكيل لجنة تحقيق بأسباب التراخي والإهمال بالتحقيق في شكوى تعرض أستاذ جامعي بألفاظ خارجة عن الآداب في حق طالبة طبقا لما ورد في شكوى الطالبة نفسها للتأكد وتحديد المسؤولية؟

6- هل نتج عن عدم اتخاذ أي إجراء من قبل إدارة كلية القانون الكويتية العالمية بشأن التحقيق في شكوى المقدمة من الطالبة ضد أستاذ مقرر مادة قانون التحكيم أن قامت الطالبة الشاكية برفع قضية أمام المحاكم الكويتية بعد أن تبين لها أن شكاواها ضرب بها عرض الحائط ولم تأخذ الإجراءات الإدارية واجبة الاتباع؟

إذا كانت الإجابة نعم فهل تمنع النظم واللوائح الجامعية أن تتخذ كلية القانون الكويتية العالمية أي إجراء تأديبي ضد عضو هيئة تدريسية تعدى بالقول على طالبة بالكلية كإجراء إداري؟ وهل يوجد تعارض في تطبيق اللوائح الجامعية تمنع توقيع عقوبة تأديبية على عضو هيئة تدريس بالكلية سواء حكمت المحاكم الكويتية في الدعوى بحكم جزائي أو بالبراءة؟ وإذا كانت اللوائح والقوانين لا تمنع ولا تتعارض مع اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فما الهدف من وقف إجراءات التحقيق حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟

7- ما الوسيلة القانونية التي يمكن للشاكي اللجوء إليها سواء كان طالبا أو عضو هيئة تدريس تعرض للأذى الفعلي أو القولي داخل أروقة الحرم الجامعي وقدم شكوى بشأنها إلى إدارة كلية القانون الكويتية العالمية، في حال امتنعت إدارة الكلية عن التحقيق في شكواه؟ وهل مقدم الشكوى المتضرر يسقط حقه إذا طالب بتحقيق العدالة وتطبيق القانون حسب الإجراءات الواجبة إذا لم تتبع إدارة الجامعة القوانين واللوائح المرعية الإجراء؟ وإلى من يلجأ صاحب الشكوى في شكواه إذا لم تقم إدارة الجامعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نص عليها روح القانون ولوائحه الجامعية التي يتم تدريسها وتعليمها لأبنائنا في كلية القانون الكويتية العالمية؟