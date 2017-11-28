«ليس هناك وجود للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط» الصحافي البريطاني الشهير روبرت فيسك يتحدث عن دور الرئيس الروسي النشط بوتين في المنطقة، وتوليه زمام المبادرة في أحداثها المتلاحقة وسط غياب شبه تام لنظيره الأميركي. الصحافي البريطاني الشهير روبرت فيسك يتحدث عن دور الرئيس الروسي النشط بوتين في المنطقة، وتوليه زمام المبادرة في أحداثها المتلاحقة وسط غياب شبه تام لنظيره الأميركي.

«يبدو أن كل شيء ممكن في عالم هوليوود» تعليق للصحافة بعدما بثت النجمة الأميركية غوينيث بالترو صورة على إنستغرام تجمعها مع زوجها السابق المغني كريس مارتن، وخطيبها الجديد كاتب السيناريو براد فالتشوك، وهم يتناولون طعام الفطور معا بانسجام تام. تعليق للصحافة بعدما بثت النجمة الأميركية غوينيث بالترو صورة على إنستغرام تجمعها مع زوجها السابق المغني كريس مارتن، وخطيبها الجديد كاتب السيناريو براد فالتشوك، وهم يتناولون طعام الفطور معا بانسجام تام.

«لا أستطيع التعبير عن مدى حبي وامتناني له» النجمة نيكول كيدمان تمتدح زوجها كيث أوربان بعدما أهداها مزرعة ثمنها 48 مليون دولار من أجل متابعة أعمالها في هوليوود. النجمة نيكول كيدمان تمتدح زوجها كيث أوربان بعدما أهداها مزرعة ثمنها 48 مليون دولار من أجل متابعة أعمالها في هوليوود.

ماذا قال روبرت فيسك عن دور السياسة الأميركية في المنطقة؟.. وماذا قالت النجمة غوينيث بالترو عن هوليوود؟.. وماذا قالت النجمة نيكول كيدمان عن زوجها؟