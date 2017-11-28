twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email الغانم يستقبل رئيسي ديواني المحاسبة في فنلندا والأردن الثلاثاء 2017/11/28 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 660 A+ A- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي وبرفقته رئيسا ديواني المحاسبة في فنلندا والأردن استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي يرافقه المدقق العام لمكتب التدقيق الوطني بجمهورية فنلندا تيتي يلي فيكاري ورئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية د.عبد الخرابشة.