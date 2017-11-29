شدد النائب د. عبدالكريم الكندري على انه اذا لم يستعجل سمو الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل فإن استجوابه سيكون جاهزا للتقديم، مؤكدا بالوقت ذاته ان العفو العام وان اختلف النواب حول تفاصيل وآليات صدوره اصبح ضرورة بعد الاحكام القضائية التي صدرت في قضية دخول المجلس.

وقال الكندري في تصريح صحافي يوم أمس «شهدت الكويت يوم أمس حزنا لا يسعد به أحد مهما اختلف رأيه او توجهه، مشيرا الى حكم دخول المجلس وما أثاره من حزن ولغط كبير تداعى مجموعة من الأعضاء وطرحت وتنوعت به الافكار لمعالجة هذه الأزمة الامر الذي ترتب عليه بأنه سيكون هناك اجتماع آخر لتصفية هذه المقترحات والافكار». ونوه الكندري الى ان يوم امس الاول كان له تصريح حول ضرورة أن تكون القوانين المتعلقة باستقلال القضاء أولوية في الفترة المقبلة، داعيا الى عدم التصيد عليه بهذا التصريح وانه يرمي الى التشكيك بالقضاء، مؤكدا ثقته التامة بأحكام القضاء وننتظر حكم التمييز الذي «نأمل ان يكون منصفا». وأوضح الكندري ان ضرورة استقلال القضاء تكمن فإنه بدأ يتصدى لقضايا ضخمة ذات طابع سياسي مبينا ان الدعوة لتبني اولوية استقلال القضاء تأتي لحماية القضاء الذي تقدم بهذه المقترحات لضمان استقلاليته. ولفت الكندري الى انه يتبنى قانون العفو العام الذي اصبح مطلبا وطنيا الآن، مؤكدا انه لن يكون هناك اختلاف على الآلية لطي صفحة انتهت ولم يتبق سوى اثارها. وتطرق الكندري للمؤتمر الصحفي الذي عقده النائب احمد نبيل الفضل يوم أمس الاول مشيرا الى ان «الفضل شتم به الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأميركية وتعرض به للحركة الطلابية التي لا يعرفها ولم يكن جزءا منها واستهزأ بالنواب وتشمت بالمواطنين».

واضاف الكندري قائلا «احمد أنا لا أرد على صبيان وانا ارد على معزبك وحديثي أوجهه لمعزبك رئيس الحكومة جابر المبارك، إن لم تستعجل تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل سيكون استجوابك جاهزا».

وزاد الكندري: «ورسالة أخرى للسيد رئيس مجلس الامة ونقول له مسؤولية تاريخية ووطنية أمامك بذلك ندعوك لعقد جلسات مجلس الامة واستئنافها حتى تشكل ضغطا على الحكومة بعدم التراخي بالتشكيل».